Cafôfo diz que “onde o PS governa, as pessoas vivem melhor”

Paulo Cafôfo afirmou esta quarta-feira, 23 de Junho, que "nos municípios que são governados pelo Partido Socialista (PS) as pessoas vivem melhor", salientando que as políticas voltadas para a qualidade de vida são uma "marca" do PS no poder local.

As palavras do presidente do PS-M foram proferidas esta tarde, aquando de uma visita efectuada conjuntamente com o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e vários elementos do partido ao parque infantil do Jardim da Ajuda, inserida no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado ao tema da Habitação.

Paulo Cafôfo disse, na ocasião, que este equipamento veio "melhorar o espaço público e servir toda aquela zona residencial".

“Este é um sinal de que as políticas viradas para as crianças e para a qualidade de vida em zonas urbanas ou densamente habitadas são também uma marca do PS no poder local, neste caso particular da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia de São Martinho”, insistiu.

Este é um trabalho feito com a preocupação de estarmos a responder às necessidades numa cidade em que as pessoas vivem melhor, porque são governadas com a marca do PS.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato às próximas eleições autárquicas destacou o "esforço" realizado pela edilidade nos últimos anos, para "dar este tipo de condições a todas as famílias, quer seja no centro da cidade, em zonas de expansão como esta e também nas zonas altas".

Neste caso concreto, sublinhou Miguel Silva Gouveia, trata-se de um parque infantil que "cumpre com todas as normas de segurança" e que veio possibilitar que jovens e menos jovens possam usufruir deste jardim, numa "lógica intergeracional".