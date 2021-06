Tony Carreira internado devido a um enfarte

Tony Carreira sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio, adiantou a SIC Notícias, garantindo que o artista está estável e consciente.

O cantor, de 57 anos, encontra-se em observação e a realizar exames no Hospital de Faro, no Algarve, onde está internado na unidade de cardiologia.

Este problema de saúde de Tony Carreira surge pouco mais de seis meses depois de ter perdido filha Sara, que não resistiu a um acidente de viação na A1, perto de Santarém, quando viajava com o namorado para Lisboa.

O músico tem agendado um concerto no dia 23 de Julho, no Casino do Estoril.