Manuel Fernandes e Chaínho acreditam no apuramento de Portugal

Os antigos futebolistas Manuel Fernandes e Chaínho disseram hoje que acreditam na passagem da seleção portuguesa à fase seguinte do Euro2020, na véspera do embate da segunda jornada do Grupo F, diante da Alemanha.

Manuel Fernandes e Chaínho falaram aos jornalistas à margem de um treino com vista a um jogo solidário a favor da UNICEF, a realizar em 18 de julho, no Estádio do Restelo, e que irá opor uma equipa de embaixadores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a uma equipa de diversas figuras públicas em representação da UNICEF.

"São duas grandes equipas e acho que a inspiração individual vai ser importante, pois as equipas vão jogar muito concentradas no plano tático. Os jogadores criativos têm muita influência quando os jogos são equilibrados e a seleção tem jogadores criativos, como a Alemanha. Portanto, tudo pode acontecer", afirmou Manuel Fernandes.

O histórico avançado e treinador de Sporting e Vitória de Setúbal elogiou a "excelente exibição" realizada frente à Hungria, sobretudo a primeira parte do encontro, e espera que Portugal transporte essa qualidade de jogo para o duelo com os alemães.

"Portugal confia nas suas capacidades. Esta é uma equipa traquejada, com muito valor e acho que vai passar à fase seguinte", sublinhou Manuel Fernandes, de 70 anos, que representou a seleção AA portuguesa em 30 ocasiões, nos quais apontou sete golos.

Chaínho espera "um grande jogo" no sábado, onde acredita que Portugal "tem todas as condições para poder passar" e que "vai conseguir um bom resultado", que permitirá "carimbar a passagem para a próxima fase", apontando a coesão existente.

"Neste último jogo, gostei muito da coesão defensiva. É importante defender bem, para depois poder fazer mossa, e também a paciência e maturidade. Uma equipa que está empatada a 10 minutos do fim e teve aquela paciência, calma e controle em termos emocionais... É a coesão e a experiência que temos", vincou o ex-médio.

Enquanto campeões europeus, é preciso "dar um voto de confiança" à equipa das 'quinas' e não "arranjar atritos ou brechas para falar mal", pediu Chaínho, de forma que todos os portugueses estejam "unidos e inseridos na mesma sintonia" de apoio.

"A Alemanha é uma grande seleção e estamos no 'grupo da morte'. Temos futebol para poder passar. Tudo dependerá dos jogadores, mas acredito num bom resultado de Portugal", frisou o antigo jogador de Estrela da Amadora e FC Porto, entre outros.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.