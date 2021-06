Mais de 7 milhões em investimentos

O presidente da Câmara Municipal da Calheta puxou dos galões e lembrou que os “7 milhões de euros” em investimentos concretizados nas oito freguesias.

Na Calheta a recuperação de veredas nesta freguesia tem um custo de 268 mil euros, bem como a construção do ossário no cemitério do Lombo do Salão e, ainda na freguesia da Calheta, o alargamento da Vereda da Antena no Lombo do Doutor.

No Arco da Calheta está a decorrer o concurso da Antiga Estrada Regional, agora Municipal, entre a rotunda e a ER222, assim como a Estrada da Bica.

Na freguesia do Estreito da Calheta está em execução a recuperação urbanística junto à Igreja, estando em concurso a estrada dos Serrões e a dos Louros.

Nos Prazeres está concluído o caminho do Miradouro e a construção da Pista de Patinagem fruto do Orçamento Participativo do Governo Regional em execução.

No Paul do Mar além da limpeza da escarpa sobranceira ao varadouro, está já em concurso a reabilitação dos cacifos dos pescadores e o levantamento das necessidades do Bairro Social.

Na Fajã da Ovelha, além do já referido Caminho da Maloeira, ultima o lançamento do concurso da estrada de acesso à Escola de São João, além do apoio financeiro de 110 mil euros em obras na Igreja da Fajã.

Na Ponta do Pargo, além do caminho agrícola do Serrado, está prestes a ser iniciada a obra de construção de um tanque de água potável no Pedregal.

Contas feitas: mais de 7 milhões de euros, contabilizou.