João Moutinho confiante para jogo decisivo

Com base na experiência acumulada ao longo de 133 internacionalizações e três fases finais do Campeonato da Europa da UEFA, João Moutinho diz que a derrota com a Alemanha, e a forma como aconteceu, não vai influenciar o jogo com a França, pois a selecção portuguesa "não se desvia do seu caminho e acredita sempre" que pode alcançar os objectivos.

Em conversa com o EURO2020.com, o médio passou em revista a derrota da segunda jornada, anteviu o jogo com os gauleses e deixou um pedido aos adeptos portugueses, agora que Portugal entra para a terceira jornada com o Grupo F totalmente em aberto.

A derrota com a Alemanha

"Houve coisas que não correram como queríamos. Trabalhámos bem durante a semana de forma a nos prepararmos da melhor forma possível, para realizar uma boa exibição e alcançar um bom resultado. Infelizmente não foi assim, mas depois do jogo analisámos o que tínhamos a analisar e começámos logo a pensar no próximo desafio. O facto de ter sido uma derrota com quatro golos sofridos, que possa ser vista como pesada, não nos desvia do nosso objectivo. Antes de aqui chegarmos sabíamos que só unidos seria possível alcançar os objectivos. No primeiro jogo conseguimos, no segundo não, mas ainda nos resta um terceiro, onde como sempre vamos em busca da vitória."

Foto EPA

O duelo com os franceses

"O facto de a França ser campeã mundial e ter ganho o último jogo contra nós, na UEFA Nations League, bem como termos ganho o EURO 2016 frente a ela, não terá qualquer tipo de influência na forma como vamos abordar o jogo. As circunstâncias são sempre diferentes. O que sei é que em campo vão estar duas grandes equipas, com excelentes jogadores, e que vão jogar para ganhar. Da nossa parte, espero que consigamos impor a nossa forma de jogar e ganhar."

A equipa

"É sempre possível melhorar, seja na defesa ou no ataque, e isso é possível a cada treino e a cada jogo. Os jogadores dão sempre o seu melhor e depois cabe ao seleccionador escolher os melhores em função do que pretende para cada jogo. Estou sempre pronto para quando for chamado."

Mensagem aos portugueses

Foto EPA

"Faço minhas as palavras do Cristiano [Ronaldo]: acreditem tanto como nós. Nunca deixamos de acreditar e temos sempre essa mentalidade. É assim que encaramos este torneio, do princípio ao fim, para tentar alcançar os objectivos. É este o pedido que faço aos adeptos portugueses, que acreditem em nós pois faremos tudo para honrar esta camisola e deixá-los orgulhosos."