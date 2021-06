Carlos Teles deixa mensagem aos emigrantes

As primeiras palavras da Sessão Solene comemorativa do 519.º aniversário do município da Calheta são para os emigrantes. Carlos Teles começou o seu discurso dizendo que, “mesmo estando longe”, a diáspora, "teve e continua a ter um papel fundamental e preponderante neste nosso caminho”.

“As alterações políticas registadas na África do Sul, no Reino Unido e na Venezuela no passado recente, criam com certeza preocupações legítimas aos nossos conterrâneos”, disse há instantes, no auditório do Museu de Arte Contemporânea, Casa das Mudas.

“Estamos atentos, sabem que têm na sua terra do coração um porto de abrigo, onde todos nós estamos cá para qualquer eventualidade”, afirmou, relembrando os “apoios sociais”, disponibilizados em forma de verbas para ajudar na plena reintegração dos que recentemente regressaram da Venezuela.

“Sabem que podem contar connosco”, reforçou.