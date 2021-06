Registadas 651 descargas eléctricas na Região da Madeira

Nesta quarta-feira climatologicamente atípica na Madeira e no Porto Santo, como extremos da temperatura máxima significativos (31.3 ºC no Funchal/Observatório e 27.9 ºC no Porto Santo/Aeroporto), porventura o que causou maior surpresa foi a trovoada acompanhada de precipitação ocorrida, ao início da tarde, no Funchal.

Trovoada e precipitação que foi bem mais significativa sobre o mar em redor do Arquipélago da Madeira. De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, entre as 11h00 e as 16h00, na Região da Madeira (num raio de 255 km) centrado no Funchal, foram registadas 651 descargas eléctricas atmosféricas, grande parte intra-nuvens (597), 50 raios negativos e apenas quatro raios positivos.

O período de maior actividade eléctrica, que correspondeu a mais de dois terços dos raios registados, ocorreu entre as 12h40 e as 14h20.