"Nunca se investiu tanto na cultura na Região"

Para assinalar os 25 anos, o Museu Etnográfico da Madeira voltou a abrir ao público as salas de exposição permanente, após as obras de manutenção e conservação do interior do edifício e melhoramento das áreas de exposição.

"Julgo que nunca como agora se investiu tanto na cultura na Região. Nunca se fez tanto, ao mesmo tempo. São inúmeras as solicitações, são inúmeras as intervenções e por isso nem sempre é fácil dar resposta em tempo útil a tudo aquilo que é preciso fazer. Chegou a vez do Museu Etnográfico. Julgo que é a melhor maneira de celebrar os seus 25 anos", salientou Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura.

O governante salientou a importância do trabalho realizado pelo Museu Etnográfico: "É através deste museu que preservamos, comunicamos, formamos, educamos, através dos usos, dos costumes, dos hábitos da nossa população que é a nossa história. E é isto que nos faz diferentes relativamente aos outros. Essa diferença, essa memória está nesta casa."