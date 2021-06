"A França é uma grande equipa, de enormíssima qualidade, com Mbappé, Griezmann e Benzema. O que vai importar no jogo é o equilíbrio que todos os jogadores podem dar. Todas as equipas no mundo podem trabalhar bem, ser organizadas, ter agressividade, portanto temos de igualar, no mínimo, a França e, se possível, fazermos tudo mais. São duas equipas com qualidade e que podem decidir o jogo a seu favor a qualquer momento", observou o seleccionador Fernando Santos, em conferência de imprensa remota.