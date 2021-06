"Nos primeiros 20 minutos estivemos mais ou menos, mas já aí faltava alguma coisa em relação àquilo que depois se foi alimentando, que é a capacidade de lutar pela posse de bola", assim começou Fernando Santos as suas declarações à 'flash interview' da SportTV após o jogo Portugal-Alemanha.

A partir do golo, e principalmente após a quebra para hidratação, a equipa baixou linhas e deixou o adversário circular. Pior que isso, ficou um bocadinho a ver. O lateral esquerdo [Robin Gosens], num lance que conhecíamos bem, teve três vezes influência nos golos. Fernando Santos, seleccionador nacional



O seleccionador de Portugal atesta que "depois de uma derrota é preciso ter a cabeça fria, pensar e falar com os jogadores". Isto porque, "temos um jogo muito importante com a França", pelo que é "preciso manter a serenidade e perceber que Portugal é uma excelente equipa, tem grandes jogadores." Fernando Santos alerta: "Não se pode pensar que os outros são todos piores que nós."



O seleccionador assevera que é preciso "ganhar também em muitas outras coisas, que não apenas na capacidade técnica", porque "se perdermos sempre a bola, nem a capacidade técnica vale."



Ao intervalo, disse aos jogadores que jogar com a Alemanha e ter duas faltas é impossível no futebol. Isso demonstra alguma coisa, na minha opinião. O que tentei com a entrada de outros jogadores, como Renato [Sanches], João Moutinho e outros, foi emprestarem ao jogo outra agressividade e capacidade de disputar os lances. Se não tivermos essa capacidade, dificilmente podemos pensar em sonhar alto. Fernando Santos, seleccionador nacional

Do jogo Portugal-Alemanha, destaca: "Depois do 4-2, lutámos pela posse, no meio-campo e na frente, ganhámos e perdemos bolas, corremos alguns riscos. É verdade que a Alemanha também baixou um pouco o ritmo do jogo nessa fase." Agora é preciso "ter lucidez, olhar para o jogo com alguma calma e tomar algumas decisões."