Horários do Funchal dá descontos e prémios na compra do Passe Estudante Férias

A Horários do Funchal, à semelhança dos anos anteriores, lança esta quarta-feira, 23 de Junho, o Passe Estudante Férias, um título de transporte que permite aos estudantes viajarem de autocarro durante as férias de Verão (Julho e Agosto), no concelho do Funchal, com preços reduzidos e direito a várias ofertas.

O Passe Estudante Férias é destinado aos estudantes residente na Região, não trabalhadores, com idade igual ou inferior a 25 anos e pode ser adquirido por 19,90 euros para cada um dos meses de Julho ou Agosto, ou, caso optem pelo carregamento conjunto de dois meses, Julho e Agosto, pelo preço de 35 euros.

Na compra do título recebe ainda descontos e prémios

Livre trânsito para entrada nos vários museus tutelados pela Direção Regional da Cultura, para os primeiros 1000 compradores;

Descontos nos complexos balneares da FrenteMar;

Gelado na gelataria Mil Sabores, para os primeiros 2500 compradores;

Bola de praia insuflável para os primeiros 1100 compradores;

Passatempo para uma viagem com estadia para duas pessoas ao Porto Santo, cujo regulamento pode ser consultado a partir de dia 23 de junho nas plataformas digitais da HF.

Para usufruir dessas ofertas, à excepção dos descontos nas praias da FrenteMar, basta adquirir o Passe Estudante Férias na loja de atendimento ao público da Horários do Funchal no Centro Comercial do Anadia ou na loja do Pinga.

Descontos nas entradas para os complexos balneares da FrenteMar extensível a outros passes

Os clientes da Horários do Funchal ao apresentarem, nos balcões de venda da FrenteMar, o recibo comprovativo do carregamento do passe do serviço urbano - Social Criança, Social Sénior I/ II, Social Invalidez I/ II ou Social Pensionista 0/ I/ II, para cada um dos meses entre Junho e Setembro, e o Estudante Férias para cada um dos meses entre Julho e Agosto, podem adquirir um pacote de 31 entradas nos complexos balneares da FrenteMar, pelo valor de cinco euros. Para os passes Social Criança e Social Pensionista 0 o recibo comprovativo do carregamento é o anual.

Os estudantes com passe Estudante Férias, que efectuaram o carregamento do passe, em simultâneo, para os dois meses de Julho e Agosto de 2021, mediante a apresentação do recibo comprovativo do carregamento, podem adquirir dois pacotes de 31 entradas, cada um por 25 euros

As 31 entradas são válidas para os complexos balneares da Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Doca do Cavacas, entre Junho e Setembro inclusive.

Os pacotes de entrada obrigam a aquisição de cartão ou carregamento em cartão. Custo do cartão FrenteMar 2,45 euros.