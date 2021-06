Obra poética de José Tolentino Mendonça em versão revista e aumentada

'A Noite Abre os Meus Olhos', livro de José Tolentino Mendonça que, em 2015, venceu do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE/C.M. de Amarante, chega às livrarias portuguesas numa edição revista e aumentada sob a chancela da Assírio & Alvim.

Nesta 4.ª edição, o livro conta agora com um novo posfácio assinado por Teresa Bartolomei, "proporcionando novas chaves de leitura à obra poética de José Tolentino Mendonça. Ali podemos ler, sobre esta poesia, que «Revertendo, como todas as guerras, a imposição das fronteiras dadas, a poesia recoloca-as e redefine-as, desactiva-as como barreira ou limite, para as abraçar como condição de passagem […]", refere a editora

O presente volume reúne toda a poesia publicada pelo autor, destacando-se ainda das anteriores edições pela inclusão do livro 'Teoria da Fronteira'. Aqui pode ler as primeiras páginas de 'A Noite Abre os Meus Olhos'.

SOBRE O AUTOR

José Tolentino Mendonça, é poeta, sacerdote e professor. Nasceu na ilha da Madeira. Estudou Ciências Bíblicas em Roma e vive no Vaticano desde 2018, onde é responsável pela Biblioteca Apostólica e pelo Arquivo Secreto do Vaticano. Em 2019, foi elevado a Cardeal pelo Papa Francisco. Tem publicado a sua poesia na Assírio & Alvim e, desde 2017, a sua obra ensaística na Quetzal.

Para José Tolentino Mendonça, "a poesia é a arte de resistir ao seu tempo". Os seus livros têm sido distinguidos com vários prémios, entre eles o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia (1998), o Prémio Pen Club de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, para obras ensaísticas (2015), o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2015), o Grande Prémio APE de Crónica (2016) e o prestigiado Prémio Capri-San Michele (2017).