Livro 'As Aventuras de Emily e Amy' apresentado na Escola da Levada

O livro 'As Aventuras de Emily e Amy', de Alexandra Esteireiro, foi apresentado hoje na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, escola onde estuda a autora do livro, de 14 anos, numa obra que relata as aventuras de duas amigas durante os tempos pandémicos.

A obra foi apresentada por Roberto Macedo Alves, editor da obra, pela Sétima Dimensão, que contou com o apoio de um projecto de crowdfunding.

O evento foi organizado pela escola, através da directora de turma da aluna, Inês Almeida e do professor de português Dinis Mendonça, e contou com a presença da autora, dos pais, professores, de duas turmas, e do presidente do conselho Executivo, Armando Barreiro.

A obra, em banda desenhada, relata as aventuras de duas amigas, Emily e Amy, apresentadas de forma divertida e emotiva: desde a tentativa de Emily fazer uma dieta, passando por uma viagem louca e perigosa num balão de ar quente, até à pesquisadas duas amigas para a descoberta de uma cura para o coronavírus, num total de oito histórias.