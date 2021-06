Dia 23 são apresentados resultados do projecto 'Porto Santo Sem Lixo Marinho'

É já na próxima quarta-feira, dia 23 de Junho que decorre o primeiro evento de apresentação de compromissos e gestão comunitária do Porto Santo Sem Lixo Marinho.

O projecto, que arrancou no ano passado, pretende travar a fuga de plásticos para o oceano e, dessa forma, contribuir para a diferenciação e valorização da ilha do Porto Santo, juntando parceiros como a ANP|WWF, a AIDGLOBAL, a Água e Resíduos da Madeira, a Câmara Municipal do Porto Santo e a ARDITI, com o apoio da WWF Noruega e da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Esta sessão de apresentação, organizada pelo conjunto de parceiros, servirá para apresentar o trabalho que tem sido realizado por cada um dos parceiros e para discutir os compromissos que "podem ajudar a garantir a concretização dos objectivos deste projecto", destaca a organização em nota de imprensa.

Paralelamente, será ainda apresentada a campanha de comunicação a ser lançada no mês de Julho sobre a problemática do plástico existente nos oceanos.

A campanha, criada pela agência NOSSA, pretende "sensibilizar visitantes e residentes para o impacto de os plásticos descartáveis têm na fauna marinha, através de duas simpáticas mascotes - o João e o Tristão".

Após a sessão de abertura pelos representantes da Câmara Municipal do Porto Santo, pela Secretaria Regional de Mar e Pescas e pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas segue-se uma apresentação geral do projeto pela ANP/WWF, dos resultados da primeira fase do projecto, referente ao levantamento de dados e amostragem pela Arditi, do Plano de Gestão Comunitário e Processo Participativo pela ANP/WWF e AIDGLOBAL, do Compromisso pela Câmara Municipal do Porto Santo, da campanha de comunicação e selo 'Porto Santo Sem Lixo Marinho' pela ANP/WWF, da Entrega de material a estabelecimentos aderentes e assinatura de cartas de compromisso pela CMPS.

O evento encerra com uma nota da WWF Noruega e da presidência do Governo Regional da Madeira.