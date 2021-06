Praia da Calheta foi apadrinhada pela Escola dos Prazeres

Reconhecida como ‘Escola Azul’, num programa educativo que decorre a nível nacional, a escola compromete-se, assim, a “cuidar” da praia, levando a cabo diversas acções e a promover a literacia do oceano junto de toda a comunidade. Uma iniciativa que conta com a parceria da Câmara Municipal da Calheta que, aliás, hasteou recentemente a Bandeira Azul naquela praia.

A parceria foi oficializada esta manhã, com o descerrar de uma placa colocada junto à entrada da Praia da Calheta. O presidente e os vereadores da autarquia marcaram presença na cerimónia que contou com músicas, poemas e mensagens de apelo a uma maior consciencialização de todos nas atitudes para com o oceano.

“Nada melhor do que juntarmos este galardão da ‘Escola Azul’ à qualidade que nós temos na Praia da Calheta”, transmitiu Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, na esperança que esta seja a primeira de muitas escolas do concelho a receber esta distinção.

O autarca entende que as boas práticas ambientais devem ser adquiridas desde cedo, e aproveitou a oportunidade para demonstrar o seu descontentamento pela quantidade de lixo que foi retirada do mar, recentemente, aquando de uma limpeza que decorreu na marina da Calheta. “Até carrinhos de compras havia no mar”, lamentou, acrescentando que este “é um mau exemplo que deve servir para tocar na consciência de todos nós”.

“Temos de ter cuidado com o nosso ambiente e muito respeito pelo nosso oceano, ainda mais porque somos uma ilha e vivemos rodeados de mar”, afirmou. Carlos Teles aproveitou a presença da coordenadora do Programa Escola Azul para felicitar a iniciativa e, às crianças do concelho, agradeceu o exemplo que estão a dar, em defesa do mar.

Os alunos vão fazer cinzeiros de praia para os banhistas e elaborar cartazes em várias línguas para que a população adopte comportamentos mais assertivos em relação ao lixo. Durante o ano, serão realizadas diversas acções de limpeza da praia e periferias, uma iniciativa que contará com a colaboração da Câmara, que irá disponibilizar os meios necessários para o efeito.