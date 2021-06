Mais uma aventura de Rezende agora sozinho até às Selvagens

O CS Marítimo promoveu hoje, na placa central da Avenida Arriaga, a cerimónia de apresentação da travessia em mota de água entre a Madeira e as Ilhas Selvagens, a cargo do atleta verde-rubro Frederico Rezende.

O evento teve a presença do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, do vice-presidente, Pedro Calado, do Secretário Regional do Turismo, Eduardo Jesus, do presidente do Marítimo, Carlos Pereira, entre outras entidades civis e militares.

Na oportunidade, o presidente do Marítimo realçou mais este feito do atleta e empresário Frederico Rezende que, pese embora não tivesse nascido na Madeira, na ilha tem desenvolvido toda a sua actividade desportiva e também empresarial. “Já foram vários os feitos do nosso atleta, para quem a idade não parece contar, este será mais um, que honra a Região e o clube que representa enquanto atleta, também virado para o mar”.

Desta feita, a travessia até às Selvagens insere-se nas comemorações dos 50 anos da elevação das Ilhas Selvagens como Reserva Natural. E Frederico Rezende propõe-se fazer a travessia “sozinho”, pelo que teve que aumentar a capacidade de autonomia da sua mota de água. “Devo sair do Funchal pelas 9 horas e chegar às Selvagens ao final da tarde, desde que não me perca e a mota não sofra qualquer avaria”, esclareceu.

Mas, relativamente à data da travessia, essa mantém-se ainda por definir. “Tudo vai depender das condições meteorológicas e da marinha portuguesa”, explicou, agradecendo o apoio que recebe, desde logo do Marítimo “do qual sou sócio e atleta”, disse.

Frederico Rezende é exemplo para as novas gerações

Miguel Albuquerque elogiou hoje a coragem, a determinação e a capacidade de organização de Frederico Rezende, atleta que se prepara para mais uma travessia atlântica, a sétima, facto, aliás, assinalado pelo presidente do Governo Regional.

Durante apresentação pública da travessia Funchal/Selvagens, uma travessia que o atleta do Marítimo repete, após ter feito já ligações em mota de água a Lisboa, aos Açores, a Marrocos, a Canárias e às Desertas, o presidente do Governo fez questão de lembrar o currículo invejável de alta competição de Frederico Rezende, "que exige dele uma preparação física extraordinária".

"Estas sete travessias demonstram bem a sua determinação, a sua coragem e, sobretudo, a capacidade que tem de planear e organizar, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista logístico, trazendo todos estes sucessos para a Região e para o seu clube de coração que é o Marítimo", disse.

Desta forma, Miguel Albuquerque fez questão de agradecer ao atleta, "em nome da Região, o prestígio desportivo e a divulgação que nos trouxeste". O governante sublinhou ainda o exemplo que Frederico Rezende é para as novas gerações.

Agradecimentos ainda à Marinha e ao Marítimo, clube que, conforme enfatizou, tem tido a capacidade e a preocupação de alargar as suas atividades e a sua presença na sociedade. Miguel Albuquerque recordou o Colégio do Marítimo e o sucesso em outras modalidades que não só o futebol.

"O Marítimo vai aguentar, pelo menos, mais 100 anos, porque soube ser eclético e estar implantado na Sociedade", concluiu.