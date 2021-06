Centro Comunitário Regional "finalmente" inaugurado

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acaba de inaugurar o novo Centro Comunitário Regional, na Marina do Funchal.

"Estivemos quase 2 anos à espera desta obra" disse na curta intervenção feita às dezenas de presentes.

Com o Governo Regional 'em peso', onde se incluem o vice-presidente Pedro Calado, e a secretária regional da com a tutela social, Augusta Aguiar, Albuquerque elogiou "o trabalho magnífico" realizado na decoração do novo espaço que passa a estar "ao dispor e ao serviço" da população.

Centro Comunitário criado para "gerar a interacção entre todos os participantes" e, desta forma, "as pessoas contrariamente a solidão".

A inauguração decorre em ambiente de festa com fado, antes de ser servido lanche aos presentes.

Enquanto a música anima a festa, Pedro Calado distribui máscaras aos participantes.