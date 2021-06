Capela das Babosas inaugurada a 8 de Dezembro

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, comprometeu-se a finalizar as obras da Capela da Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida pela Capela das Babosas, até ao final do ano. Para isso, celebrou hoje um contrato-programa com a Paróquia da Nossa Senhora do Monte, no valor de 200 mil euros. Um contributo que para o padre da paróquia foi “decisivo”, apesar de muitas pessoas terem contribuído ao longo do tempo para o lançamento da empreitada no terreno.

Pedro Calado referiu que a inauguração da capela está prevista para o dia 8 de Dezembro de 2021, dia da Nossa Senhora da Conceição e da padroeira.

O vice-presidente do Governo Regional disse ainda que o objectivo é também dar a conhecer toda a envolvência da Nossa Senhora do Monte e da Capela das Babosas e “tirar partido do roteiro cultural, turístico e religioso”.