Rotary realiza a plantação da 'Árvore da Amizade'

Todos os anos, lado a lado com a preocupação da preservação do meio ambiente, o Rotary Club Machico - Santa Cruz planta uma árvore num local visível e protegido.

A árvore tem que ser escolhida para aquele específico local e seu microclima.

Este ano, com a "ajuda conhecedora" do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), na pessoa do seu presidente e demais colaboradores, foi escolhido um til com dois metros de altura.

A plantação contou com a presença de responsáveis pelo IFCN assim como de vários elementos deste clube rotário.

O local escolhido foi o Clube de Golfe do Santo da Serra e a plantação decorreu neste último fim-de-semana.