Vídeo mostra alguns momentos do concerto que se realiza na Praça do Povo

O concerto comemorativo do Dia de Portugal da Orquestra Clássica da Madeira que decorre neste momento na Praça do Povo tem como maestro convidado Francisco Loreto e conta com a participação dos solistas Alberto Sousa (tenor) e Mariana Pimenta (soprano), o Ensemble Vocal - Ninfas do Atlântico e alguns formandos do Conservatório- Escola Profissional das Artes da Madeira. São várias as personalidades que assistem ao concerto, entre elas Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Ferro Rodrigues, bem como Irineu Barreto, José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque.

A Praça do Povo apresenta-se com uma moldura humana significativa.