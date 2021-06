28 atletas participaram no Campeonato Regional de Poomsae

A Associação de Taekwondo da Madeira, com o apoio da secção de Taekwondo do CS Marítimo, realizou este sábado, passado, 19 de Junho, a última jornada do Campeonato Regional de Poomsae (Formas Técnicas).

O Campeonato Regional de Poomsae foi realizado em três jornadas, a terceira e última jornada da prova teve lugar na sala de Taekwondo do Marítimo nos Barreiros, no final os atletas mais pontuados subiram ao pódio e foram atribuídos os títulos de campeão da Madeira de poomsae.

Neste campeonato participaram cerca de 28 atletas dos seguintes clubes: CS Marítimo, CD Unidos da Camacha, Clube Tornados e o CD Mar e Serra.

Classificação final:

Infantis Femininos: 1.º Lugar - Beatriz Gouveia (CD Unidos da Camacha)2.º Lugar - Alina Ulasevich (CD Mar e Serra)3.º Lugar - Leonor Pires (Clube Tornados);

Seniores Femininos: 1.º Lugar - Francisca Silva (Clube Tornados);

Infantis Masculinos: 1.º Lugar - Gustavo Batista (CD Unidos da Camacha - representado na foto pelo Afonso) 2.º Lugar - Luís Gouveia (CD Unidos da Camacha) 3.º Lugar - Lucas Neto (CD Unidos da Camacha);