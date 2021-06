200 atletas de quatro nacionalidades abrilhantam Madeira Cross Games 2021

Foi hoje apresentado no Complexo de Piscina do Naval – Paulo Camacho – a VI edição do Madeira Cross Games, evento que contará com cerca de duas centenas de atletas oriundos de quatro países.

Numa cerimónia presidida por António Fontes, Nélio Sousa da Direção Regional de Turismo e Igor Aguiar da Naval Box, o presidente navalista começou por agradecer a presença de todos e em especial os apoios recebidos de todas as entidades e parceiros regionais para que a sexta edição seja uma realidade.

Como é seu timbre, António Fontes lançou o desafio de se "acabar com as actividades que promovem exclusivamente a subsídio-dependência", pois sugere "mudanças nas políticas de apoio, tendo em conta de que, muito do que se faz no Naval, é exclusivamente fruto dos rendimentos próprios e da comparticipação dos seus associados".

O presidente CNF referiu ainda que muitas das intervenções que têm sido feitas nas infraestruturas do clube, "tem sido exclusivamente suportadas pela instituição, reconhecendo que os apoios públicos na construção de algumas deles, foi importante".

António Fontes veio mesmo a sugerir, no seu discurso que "está na hora de se mudar algumas políticas desportivas, e que este momento pandémico tem servido para reflectir muito do que se anda a fazer, pois a 'fome' existe e a subsídio-dependência não pode ser mote para manter as coisas".

Já em relação ao evento desportivo, o director de prova Igor Aguiar, referiu que esta sexta edição apesar da pandemia, demonstrou que "a crescente procura por este evento na Ilha da Madeira é já uma certeza, pois tivemos que encerrar as inscrições em apenas duas semanas. Este tipo de actividade física e desportiva tem crescido nos últimos dois anos, e caso mantivéssemos as inscrições abertas, conseguiríamos facilmente chegar aos duzentos e muito praticantes, situação que analisaremos para o próximo ano".

Em relação à prova propriamente dita, este ano apenas serão quatro as nacionalidades presentes (Portugal, Espanha, Suíça e Inglaterra), mas a organização constatou que muito participantes repetem este evento, situação que é fruto da diversidade de actividades que propomos e claro do acolhimento ilhéu.

A prova decorre em 3 dias com dois cenários diferentes, uma prova fora do Funchal e as restantes na 'Arena' montada no heliporto do Cais 8 do Porto do Funchal. Os participantes apenas no primeiro dia terão conhecimento das tarefas e destrezas a efetuar, pelo que tem que obrigatoriamente estar preparados, pois, não há tempo para ensaios ou definição de estratégias.

“O objectivo é mesmo esse, com poucas horas de preparação tentar tirar o melhor rendimento do meu corpo nas tarefas que vamos lançar.” Desta forma teremos três provas na quinta-feira e quatro provas na sexta-feira que vão apurar os 10 melhores de cada categoria, que vão competir no sábado de manhã para o ceptro do Madeira Cross Games 2021.", adiantou Igor Aguiar.