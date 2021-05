Atletas do CNF e ACD Jardim da Serra vencedores do Duatlo da Ponta do Sol

O Duatlo é uma prova na distância Super-Sprint (2Km de corrida, 10Km de ciclismo e 1Km de corrida), que contou com um total de 130 atletas a competir nos diversos escalões.

Ricardo Rosa (CNF) e Joana Sousa (ACD Jardim da Serra) venceram a prova principal, seguindo-se Bruno Freitas (Ludens Clube Machico) e Iolanda Henriques (CF Andorinha) em segundo lugar, já em terceiro lugar ficaram os atletas Pedro Prioste (Ludens Clube Machico) e Carolina Gomes (CF Andorinha). Por clubes, os atletas masculinos do Ludens Clube Machico e as atletas femininas do CF Andorinha venceram.

Na distância Super-Sprint foram admitidas ainda a participação de equipas de estafetas, contando com duas equipas da AD Galomar, sendo que em primeiro lugar ficaram as atletas Maria Oliveira e Francisca Garcês, em segundo lugar ficou a equipa constituída por Maria Freitas e Artur Vieira.

Na prova de Juvenis, na distância Super-Sprint, mas o ciclismo com uma distância inferior à prova principal, teve Bernardo Teixeira (CF Andorinha) e Mónica Dias (AD Galomar) em primeiro lugar. Em segundo e terceiro lugar teve os atletas Daniel Mendonça (Ludens Clube Machico) e Rafael Baroca (CF Andorinha), respectivamente.

A competir na distância de Juvenis contou com a participação de dois atletas de Paratriatlo do Ludens Clube de Machico, sendo os vencedores das suas categorias. Rodolfo Alves, na categoria PTVI e José Mendonça na categoria de PTS3.

Após a Prova Principal e a Prova de Juvenis, iniciou a prova de Iniciados, com Óscar Góis (GD Corticeiras) e Leonor Sousa (CF Andorinha) a vencerem a prova no escalão, seguindo-se Dino Freitas e Débora Martins, do CF Andorinha. Subiram ao pódio os atletas Guilherme Nunes (CF Andorinha) e Margarida Góis (Ludens Clube Machico).

Os vencedores do escalão de Infantis foram os atletas do CD Escola Santana, Matias Brites e Rita Madureira. Em segundo lugar ficaram Matias Olival (Ludens Clube Machico) e Catarina Afonso (CF Andorinha). Bernardo Dias e Joana Serrano, do CF Andorinha, ficaram em terceiro lugar.

No escalão de Benjamins, Tomás Antunes (Ludens Clube Machico) e Mariana Afonso (CF Andorinha) subiram ao primeiro lugar do pódio. Seguindo-se Elias Silva (CF Andorinha) e Daniela Caires (CD Escola Santana). Em terceiro lugar ficou João Ferreira (CNF).

No escalão de Pré-Benjamins, a prova onde o principal objectivo é a diversão dos mais novos, todos os participantes subiram ao pódio, com o intuito de promover a actividade física e o desporto nos escalões mais jovens. Com a participação de cinco atletas no escalão, todos receberam uma medalha de participação pela superação e pela dedicação.

Estas classificações jovens pontuaram para os clubes jovens, sendo os atletas jovens masculinos e femininos do CF Andorinha os vencedores por clubes jovens.

A próxima prova do Campeonato Regional será destinada apenas aos escalões jovens, realizando-se no próximo dia 5 de junho 2021, nas Piscinas Olímpicas do Funchal (Penteada), uma parceira com o CF Andorinha, a Junta de Freguesia de Santo António e a Câmara Municipal do Funchal.

A ARTM, como entidade organizadora, contou com o apoio de entidades públicas que contribuíram para a realização das provas, como a Câmara Municipal da Ponta do Sol, AMDpt, SER – DRD. Contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center e Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida.