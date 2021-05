CMF entregou 9.600 cabazes vitais no primeiro ano da pandemia

A iniciativa "Funchal, Cabaz Vital", promovida pela autarquia funchalense, assinala neste mês de Maio o seu primeiro ano de implementação.

"Esta medida, criada no sentido de apoiar, com a entrega de bens essenciais, as famílias residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela covid-19, viram reduzidos os seus rendimentos mensais, já assegurou a entrega de 9.600 cabazes às famílias funchalenses", revela a CMF em nota de imprensa.

De acordo com a mesma nota, está em causa "um investimento municipal que ultrapassa os 172 mil euros até agora, representando mais de 100 toneladas de alimentos distribuídos".

A autarquia entrega, por mês, um cabaz aos agregados familiares até três elementos e dois cabazes aos agregados familiares com mais de três elementos.

O presidente Miguel Silva Gouveia sublinha que “neste primeiro ano de implementação, foram apoiados um total de 2.646 agregados familiares do concelho, a grande maioria de forma recorrente, o que significou mais de 30 mil apoios individuais cumulativamente concedidos em 12 meses [cada cabaz concedido serviu, em média, 3,2 pessoas].”

“Estes são, portanto, números bastante representativos das dificuldades reais que as nossas famílias enfrentaram neste primeiro ano de crise socioeconómica", acrescenta o autarca, congratulando-se com a "resposta notável, que este projecto tem dado, no sentido de auxiliar as necessidades básicas das nossas famílias”.

Miguel Silva Gouveia compromete-se ainda a continuar a apoiar os funchalenses perante as "adversidades" provocadas pela pandemia, recordando que no mês passado, foi aprovado em reunião de câmara, um reforço da dotação financeira dos programas sociais do município para o ano de 2021, onde se inclui o Cabaz Vital.

Os dados divulgados pela CMF dão ainda conta da distribuição por freguesias dos referidos cabazes. A freguesia com mais agregados apoiados até agora no âmbito do 'Funchal, Cabaz Vital' é Santo António, com 2.979 cabazes distribuídos, seguindo-se: São Martinho (2085), Santa Maria Maior (925), São Pedro (765), São Roque (758), Imaculado Coração de Maria (524), Monte (499), Santa Luzia (454), São Gonçalo (441) e Sé (170).

As principais razões indicadas pelos beneficiários relativamente a perda de rendimento foram: a situação de desemprego (4233), seguida da situação de lay-off (2804) e outras (2563).

Como solicitar um cabaz vital?

Os cabazes atribuídos pelo município são gratuitos e fornecidos a pedido, através do e-mail [email protected] ou do telefone 291 214 083, de 2.ª feira a sábado, entre as 9 e as 12 horas.

No acto do pedido, os beneficiários têm de indicar o motivo da perda de rendimento.

Quanto à entrega, esta é efectuada pelo município, por ordem de chegada dos pedidos, no período compreendido entre as 12 e as 17 horas, sendo o transporte igualmente gratuito.

Os cabazes são compostos por fruta e legumes da época, ervas aromáticas e ovos, essencialmente de produção regional.