AD Machico garante certificado de entidade formadora 3 estrelas

Pelo terceiro ano consecutivo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) certifica a Associação Desportiva de Machico como Entidade Formadora 3 estrelas.

Durante a época 2020 / 2021 a Associação Desportiva de Machico foi submetida a uma avaliação relativa ao Processo de Certificação pela FPF, a qual classificou a associação como Entidade Formadora Certificada 3 estrelas para a época 2021 / 2022.

A AD Machico registou um aumento de 0,25 pontos na sua pontuação global relativamente à época passada, assim passou de 79,25 para 79,50 em 100 pontos possíveis, obedecendo aos 78 critérios obrigatórios, nomeadamente ao nível do Planeamento e Orçamento, da Estrutura Organizacional, do Recrutamento, da Formação Desportiva, do Acompanhamento Médico-Desportivo, da Formação Pessoal e Social, dos Recursos Humanos, das Instalações e Logística e da Produtividade.

Em comunidade a AD Machico assume que "vê reconhecidos os seus padrões de trabalho junto da Federação Portuguesa de Futebol, os quais têm vindo a aumentar nas últimas três épocas, estando neste momento a apenas 0,50 pontos de atingir as 4 estrelas, o que traduz a sua elevada qualidade no panorama do futebol português e uma das referências ao nível regional, valorizando o Município de Machico e a Região Autónoma da Madeira".

A associação ressalta ainda que este resultado é resultado do empenho de todos os membros do departamento do futebol formação -dirigentes, treinadores, atletas, encarregados de educação, colaboradores e parceiros.