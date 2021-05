Coligação entre o CDS e o PS para as Autárquicas era notícia há 20 anos

Há 20 anos, era manchete no DIÁRIO a coligação entre o CDS-PP e o PS para as eleições Autárquicas regionais. De fora desse acordo ficavam Machico e o Porto Santo.

Se hoje o CDS concorre coligado com o PSD e contra o PS, há duas décadas o cenário era outro.

"Socialistas e "populares" de Machico e Porto Santo não deverão aceitar a coligação para as eleições autárquicas deste ano. Segundo apurou o DIÁRIO, para já é este o sentimento de influentes militantes do PS naqueles concelhos e até os dirigentes regionais do PP estão convencidos de que não será fácil alterar aquele posicionamento", podíamos ler na notícia daquela altura.

Conforme o DIÁRIO havia avançado na edição do dia anterior, a coligação PS-PP, estava acertada apenas no concelho do Funchal. Nos outros municípios a junção de forças não era posta de parte, mas tudo dependeria das concelhias.

Em 2001, as eleições Autárquicas aconteceram a 16 de Dezembro. O PSD acabaria por vencer as 11 câmaras municipais da Região.

O CDS-PP apresentou-se ao sufrágio coligado com o PS no Funchal, Santa Cruz, Santana, São Vicente, Porto Moniz, Ponta do Sol e Ribeira Brava.

Nos concelhos onde o CDS-PP e o PS apresentaram candidaturas próprias, nomeadamente em Machico e no Porto Santo, mesmo juntando os resultados alcançados, não teriam conseguido destronar o PPD/PSD.

Em Machico, foi onde o PS conseguiu o seu melhor resultado. O PSD conseguiu 6.687 votos (52,57%), o PS 5.506 (43,29%) e o CDS-PP apenas 114 votos (0,90%).

No Porto Santo, a vitória do PSD foi esmagadora. PSD obteve 2.170 votos (72,97%), o PS 685 votos (23,03%) e o CDS-PP 32 votos (1,08%).

Nesse acto eleitoral, a abstenção foi superior a 40%.

Leia esta e outras notícias da edição de 25 de Maio de 2001.