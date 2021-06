Dezenas de jovens atletas participaram na 1.ª etapa do Campeonato Regional de SUP Race

A 1.ª Etapa do Campeonato da Madeira de SUP Race Powered by Brisa, aconteceu no último fim de semana, na Baía do Funchal.

Cerca de cinco dezenas de jovens atletas participaram nas provas, a representar cinco clubes da Região, nomeadamente o Clube Naval do Seixal, o Ludens de Machico, O clube Naval do Funchal, o Centro de Treino de Mar e pela primeira vez neste circuito, participaram jovens da Associação Desportiva da Ponta do Sol.

Com condições favoráveis de mar, desenrolou-se a competição nos vários escalões que estiverem em prova - sub 12, sub 15, sub 18, bem como Open masculinos e femininos e na classe All Arround.

A competição no escalão sub 15 registou o maior número de atletas em prova, cerca de duas dezenas de jovens na linha de partida e contou com a presença de cinco atletas femininos.

A entrega de prémios teve lugar no Centro Náutico de São Lázaro na sede do clube anfitrião.

A organização da competição ficou à cargo do Centro de Treino de Mar e da Associação de Surf da Madeira da RAM e contou com o apoio da BRISA, da Direcção Regional de Desporto, da Câmara Municipal do Funchal e da Associação da Madeira de Desporto para Todos.