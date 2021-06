PSD mostra-se solidário com reivindicações dos funcionários judiciais

De acordo com o deputado Adolfo Brazão, as principais preocupações manifestadas pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais estão relacionadas com a falta de recursos humanos, sobretudo ao nível do Ministério Público e nos Juízos de Família e Trabalho, equipamentos obsoletos, espaços exíguos e degradados, com especial enfoque nos tribunais de Santa Cruz e da Ponta do Sol.

Depois da reunião realizada entre o sindicato e o grupo parlamentar do PSD Madeira, Adolfo Brazão salientou que, de uma forma geral, a carreira dos funcionários judiciais, que depende integralmente do Estado, tem vindo a degradar-se há vários anos.

“Não só tem havido uma redução dos quadros de oficiais de Justiça como se tem assistido ao congelamento das promoções e progressões, assim como a alterações às regras de aposentação”. Adolfo Brazão

O social-democrata sublinhou que continua por cumprir a promessa da integração no vencimento do suplemento remuneratório e da concretização do Estatuto dos Funcionários de Justiça, com o sindicato a queixar-se de falta de capacidade de diálogo por parte da ministra e do Secretário de Estado da Justiça, que não têm estado disponíveis para ouvir ou dar qualquer parecer sobre estas questões.

O deputado manifestou ainda a satisfação dos funcionários que prestam serviço na Madeira pelo facto de terem já sido integrados nas listas da vacinação covid-19, ao contrário do que se passa com os seus colegas do continente.