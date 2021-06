PS exige ao SESARAM esclarecimentos sobre transição do Centro de Desenvolvimento da Criança

O grupo parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS Madeira) entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um pedido de audição parlamentar à presidente do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), Rafaela Fernandes.

Em causa está a transição do Centro de Desenvolvimento da Criança e da reabilitação pediátrica para o Centro de Saúde de Santo António.

O grupo parlamentar acredita que "esta situação levanta várias questões quanto às adaptações e ajustamentos necessários para o normal funcionamento do serviço e também para o as rotinas das famílias que frequentam estes serviços"

A deputada Elisa Seixas explica que o PS Madeira pretender saber “exactamente o número de novas contratações, em que áreas e em que unidade de saúde”, tendo em conta a informação tornada pública de que se pretende contratar mais recursos humanos para estas terapêuticas, sem precisar exactamente o número de novas contratações.

O PS Madeira solicita a marcação de uma audição parlamentar à presidente do SESARAM, para que sejam prestados esclarecimentos sobre estas alterações do funcionamento da reabilitação pediátrica e do Centro de Desenvolvimento da Criança.

Elisa Seixas destaca a importância desta audição, justificando que se trata de “questões do maior interesse dado a importância destes serviços pediátricos para a vida de muitas pessoas da Região”.