Trânsito bastante condicionado na via rápida

Bom dia.

O trânsito dá sinais a esta hora de vir a ficar ainda mais complicado do que já está. Nomeadamente em entradas da via rápida como a do nó de Câmara de Lobos em direcção ao Funchal, mas sobretudo numa longa extensão daquela via principal vindos da zona Este.

Pelo menos desde a zona da Boa Nova até após a Fundoa, no sentido Machico - Ribeira Brava, uma longa e lenta fila de viaturas entope o trânsito e dificulta a vida de quem se fez à estrada para chegar a tempo e horas ao local de trabalho ou mesmo à escola.

Em algumas partes deste trajecto, que conflui com algumas entradas e saídas mais importantes do Funchal, como o Campo da Barca e a zona dos Viveiros, já quase não anda, ainda que a situação possa ser resolvida prontamente pela Via Litoral.

Se vai se fazer à estrada saiba ainda que hoje há previsão de chuva, por isso muitas mais cautelas na condução.