Centro de Desenvolvimento da Criança já está em Santo António

Pedro Ramos e a equipa da saúde visitam, ao início desta tarde, as novas instalações do Centro de Desenvolvimento da Criança, situadas no piso superior do centro de saúde de Santo António.

O secretário da Saúde, o director clínico, José Júlio, e a presidente do Conselho de Administração, Rafaela Fernandes, garantiram que o serviço prestado às 1.854 crianças vai melhorar. Admitiram, no entanto, que na fase de transição podem surgir contratempos que serão prontamente resolvidos.

Até agora, o Centro funcionava sobre o parque de estacionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça.