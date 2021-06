'A Polícia na Escola' a partir de sexta-feira na Calheta

A exposição de fotografia 'A Polícia na Escola' vai ser inaugurada na Promenade da Praia da Calheta esta sexta-feira.

A iniciativa, que pode ser vista até 27 de Junho, resulta de uma parceria entre as escolas do concelho e o Município da Calheta e reúne imagens das várias iniciativas levadas a cabo pela PSP local junto dos estabelecimentos de ensino ao longo das últimas décadas.

A abertura da exposição está marcada para esta sexta-feira, dia 18 de Junho, pelas 18 horas junto ao Hotel Savoy Calheta Beach. O momento contará com a presença das forças de segurança do concelho, com a representação das diversas escolas e o Executivo da Câmara Municipal da Calheta.