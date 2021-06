ISAL organiza aula aberta com professor brasileiro sobre estratégias de compliance

Fabrizio Bom Vecchio é advogado e doutorando em Ciências Jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, e presidente do Instituto Ibero-americano de Compliance (IIAC).

A aula aberta surge no contexto da parceria que o Instituto Superior de Administração e Línguas efectuou com o IIAC, do qual resulta do primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade.

No evento serão discutidas as ‘Estratégias de Compliance na Gestão Empresarial’. No contexto empresarial, compliance traduz-se no conjunto de regras/disciplinas para se cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares dos órgãos de regulamentação. Trata-se de um conceito abrangente e vasto na área da gestão e estratégia de uma organização.

A sessão está aberta a todos e é de entrada livre, bastando aceder ao link abaixo, na próxima segunda-feira:

https://us02web.zoom.us/j/86998012523?pwd=c3JicTZNMm1BbVNHMndXcGRHamVsQT09

ID da reunião: 869 9801 2523

Senha de acesso: 168949