Porto Santo 'agradece' dois fins-de-semana alargados

Este domingo foi muito próspero em termos de entradas de turistas na ilha do Porto Santo.

Num só dia, e em apenas três aviões, entraram na ilha dourada mais de 400 pessoas. Assim, esta manhã, no avião da TAP, desembarcaram quase 200 passageiros. À tarde, no primeiro voo charter da Iberia, proveniente de Lisboa, chegaram mais 100 turistas, e no segundo voo da mesma companhia, oriundo da cidade do Porto Santo, desembarcaram uma vez mais 100 pessoas.

Também pelo meio marítimo, o Lobo Marinho desde quarta-feira (realizou duas viagens), quinta e sexta, até hoje, trouxe muitas centenas de turistas.

Também ontem, do navio de pavilhão português, 'World Voyager', desembarcaram para visitar a ilha do Porto Santo, quase cem turistas.

Foi notório o movimento nestes dois últimos fins-de-semana, pois restaurantes, bares, táxis, carrinhas e camionetas de agências viagens tiveram muito mais actividade.

É provável, embora estando no meio de uma pandemia e o feriado local de 24 de Junho calhar numa quinta-feira, que muitos madeirenses e mesmo continentais aproveitem para fazer uma visita turística à ilha dourada, para gozar uns dias de férias e presenciar algumas actividades que a edilidade local vai promover no São João.