APDL e Grupo Sousa apoiam iniciativa solidária com a Guiné-Bissau

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL), a Associação Amizade Matosinhos-Masoa e o GRUPO SOUSA | GS Lines, assinaram hoje um Protocolo de Cooperação, através do qual prestarão apoio no transporte marítimo de duas ambulâncias, entre o Porto de Leixões e a cidade de Mansoa, na República da Guiné-Bissau.

As duas ambulâncias doadas destinam-se a cobrir as necessidades existentes, nomeadamente ao nível dos serviços sociais e de saúde prestados à população.

Estiveram presentes na referida cerimónia, Pate Djob, Presidente da Direção da Associação Amizade Matosinhos-Mansoa, Nuno Araújo, Presidente do Conselho de Administração da APDL e Pedro Amaral Frazão, Administrador do GRUPO SOUSA | GS Lines.