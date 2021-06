PCP denuncia suspensão pagamento do suplemento salarial aos assistentes operacionais do SESARAM

O PCP vem a público, esta sexta-feira (18 de Junho), dar conta de que "foi contactado por diversos assistentes operacionais do SESARAM que denunciaram o facto de lhes ter sido cortado o suplemento salarial de 40 euros que foi estipulado através do Decreto Legislativo Regional nº 12/2020/M de 10 de Agosto".

O comunistas dizem estar solidários com os assistentes operacionais do SESARAM, que "foram vítimas de uma atitude unilateral e injusta do Governo Regional que lhes rouba rendimentos".

Em nota remetida à imprensa, o partido diz ainda que vai, através do seu deputado na ALRM, Ricardo Lume, questionar o Governo Regional sobre "os motivos para esta suspensão do suplemento remuneratório, num acto que viola assim o compromisso assumido com os trabalhadores no que já estava estipulado por Lei".

O PCP recorda que a decisão do Governo Regional em atribuir o dito suplemento remuneratório remonta a Setembro de 2019, para ser aplicado em Outubro de 2019 e que o executivo na altura "falhou com o compromisso". "Só com a luta dos trabalhadores e com a intervenção decisiva do PCP é que foi possível consagrar o suplemento remuneratório em sede Orçamento Retificativo de 2020, mas só foi pago em Março de 2021, com retroactivos de Janeiro do corrente ano", reforçam.