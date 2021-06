SESARAM recebe lista com enfermeiros especialistas prejudicados

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) entregou esta quarta-feira uma lista ao departamento de recursos humanos do SESARAM com casos concretos de enfermeiros especialistas que foram prejudicados nas suas carreiras. O coordenador do SINDEPOR Madeira, Evaristo Faria, efectuou a entrega na sequência de uma reunião com o vice-presidente do SESARAM, Pedro Gouveia, realizada no mês passado.

A lista em causa contém nomes de enfermeiros especialistas lesados no anterior descongelamento e reposicionamento remuneratório, efectuado ao abrigo do Decreto-Lei Regional n°7/2019, de 5 de Agosto.

O objectivo da entrega desta lista prende-se com a resolução das referidas injustiças, ao abrigo do princípio de trabalho igual, salário igual e, em especial, da proporcionalidade e adequação da remuneração às funções exercidas. Com a entrega desta lista, o SINDEPOR dá seguimento à solução que já antes apresentara para resolução desta situação.