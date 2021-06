SPEA satisfeita com suspensão do Projecto das Ginjas

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) demonstra a sua satisfação para com a suspensão do projecto de construção e pavimentação do caminho das Ginjas, recentemente anunciada pelo Director Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Madeira, Manuel Ara Oliveira.

A SPEA recorda que, em conjunto com outras organizações não-governamentais, tem vindo a contestar o projecto, que mereceu duras críticas durante a consulta pública. "Na consulta pública em Fevereiro a SPEA, juntamente com oito outras Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGAs), deu parecer negativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projecto, por apresentar falhas graves na identificação e avaliação dos impactes sobre as espécies e habitats prioritários".

É bom ver a força da participação pública, que travou, pelo menos para já, este atentado ao património natural da Madeira. Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

A SPEA considera que o caminho que fica entre a localidade das Ginjas (Município de São Vicente) e o Paúl da Serra é "um património natural único, protegido por leis e convenções internacionais, e classificado como Rede Natura 2000, Património Mundial Natural da UNESCO e Parque Natural da Madeira". Ressaltando que entre 2013 e 2017 decorreu, naquele local, o projecto de conservação LIFE Fura-bardos, liderado pela SPEA, com o objectivo de recuperar aquele habitat.

A organização assevera que continuará atenta ao desenrolar desta situação e a zelar pelo património natural da Madeira.