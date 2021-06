Açores com 30 novos casos positivos e 19 recuperações

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 30 novos casos positivos de covid-19, sendo um em São Jorge, cinco no Faial e 24 em São Miguel, após 2.417 análises realizadas nos laboratórios de referência da Região.

A informação consta do boletim diário de hoje da Autoridade de Saúde açoriana, de acordo com o qual todos os casos da ilha de São Miguel são referentes a transmissão comunitária.

Já na ilha de S. Jorge, o caso positivo no concelho de Velas é "referente a um viajante, residente, com resultado positivo ao 6º dia, após viagem a São Miguel", adianta o comunicado.

Ainda de acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, no Faial há cinco novos casos, um dos quais referente "a um viajante residente na freguesia da Praia do Norte, concelho da Horta, com resultado positivo ao 6.º dia".

Os outros quatro casos no Faial "resultam do surgimento de uma cadeia de transmissão local primária, também na freguesia da Praia do Norte, concelho da Horta, congregando casos positivos ao 6.º dia, resultantes de viagens ao exterior da região", informa o comunicado.

Quanto aos novos casos na ilha de São Miguel, foram registados 10 no concelho de Ponta Delgada (três na Fajã de Baixo, três nos Arrifes, um no Pilar da Bretanha, um em São Pedro, um em São Roque e um na Fajã de Cima).

No concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, há seis novos casos (dois em Rabo de Peixe, dois na Conceição e dois na Ribeirinha) e em Vila Franca do Campo há um caso, em Água de Alto.

No concelho da Lagoa, também em São Miguel, há sete novos casos (cinco em Água de Pau, um no Cabouco e um na Ribeira Chã).

A Autoridade de Saúde dos Açores dá nota da "saída" do arquipélago, na quinta-feira, de "um caso positivo, cidadão não residente que se encontrava na freguesia de S. José, concelho de Ponta Delgada, deixando de contar como caso positivo na Região".

Também nas últimas 24 horas foi registado um total de 19 recuperações, 18 das quais em São Miguel e uma no Faial.

Hoje estão internados 10 doentes (mais dois do que na quinta-feira), sete no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e três no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.

Nenhum destes internados está em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 311 casos positivos ativos, sendo 292 em São Miguel, 11 na Terceira e sete no Faial e um em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.033 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 5.554 pessoas e falecido 33.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3,83 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.