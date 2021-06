Madeira com quatro novos casos de covid-19

A Madeira regista hoje quatro novos casos de covid-19, num dia em que há ainda 12 recuperações a salientar.

Três dos novos casos são importados (dois do Reino Unido e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo), o outro é de transmissão local, associado a contactos com casos positivos.

Neste momento, são 66 os casos activos, dos quais apenas três se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas nenhuma delas a precisar de cuidados intensivos.

Por outro lado, há 31 situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde.