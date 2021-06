Açores com 19 novos casos e 53 recuperados nas últimas 24 horas

Os Açores contam hoje com 19 novos casos de covid-19, sendo um no Faial e 18 em São Miguel, e há mais 53 pessoas que recuperaram da doença, segundo informa o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

Em São Miguel, "há 16 novos casos em contexto de transmissão comunitária e dois referentes a passageiros, não residentes, com teste positivo à chegada", adianta a Autoridade de Saúde açoriana.

Por concelhos, na ilha de São Miguel, a Ribeira Grande regista 10 casos (quatro em Rabo de Peixe, quatro na Conceição e dois em Porto Formoso), enquanto em Ponta Delgada há oito novos casos (três em São Pedro, dois em São Roque, dois em Fenais da Luz e um em São Sebastião).

"No Faial, o caso positivo foi diagnosticado na Feteira, concelho da Horta, referente a um viajante, residente, com análise positiva ao 6º dia", indica ainda o comunicado.

Os novos casos nos Açores são resultantes de 2.760 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, e uma em laboratório não convencionado, nas últimas 24 horas, período em que foi registado um total de 53 recuperações na ilha de São Miguel.

Hoje, há menos quatro doentes internados do que na segunda-feira.

Assim, estão hospitalizados 10 doentes , todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com três destes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago conta presentemente com 260 casos positivos ativos, sendo 259 em São Miguel e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas, sendo que foram extintas 203 até ao presente.

Em vigilância ativa estão hoje 1.375 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.742 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.319 pessoas e falecido 33.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.731.297 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.