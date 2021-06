Uma criança do pré-escolar da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Lombo dos Canhas testou positivo para a covid-19.

Fruto desta situação, 22 crianças, duas educadoras e seus funcionários não docentes, conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.