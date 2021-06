Madeira conta mais 3 casos e 17 recuperados

A Madeira contabiliza, esta quinta-feira, mais 3 novos casos de covid-19: 2 são de transmissão local e 1 foi importado da região centro do país. São também reportados mais 17 recuperados, pelo que o número de casos activos é de 78.

O boletim da Direcção Regional de Saúde dá conta de que os casos activos dizem respeito a 14 casos importados e 64 de transmissão local. Destes, há 4 pessoas que se encontram internadas em Unidades Polivalentes dedicadas á covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, não havendo doentes nos Cuidados Intensivos. As autoridades indicam ainda que 8 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada a esse efeito e os restantes casos permanecem em alojamento próprio.

A DRS indica que se encontram 37 situações em estudo pelas autoridades, uma vez que foram reportadas por estarem relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

A vigilância activa de contactos de casos positivos também continua a ser feita e, neste momento, está a acompanhar 402 pessoas dos vários concelhos da Região.

No que respeita à vigilância de viajantes, 21.618 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Outros números:

- Contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20): 52.290 chamadas

- Contactos para a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399): 3.625 atendimentos

- Colheitas para teste de RT-PCR no aeroporto: 226.385

- Amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM: 462.196