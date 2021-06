Ginter diz que será um erro se a Alemanha se concentrar apenas em Ronaldo

O defesa Matthias Ginter advertiu hoje que será um erro se a seleção da Alemanha se concentrar apenas em Cristiano Ronaldo, no jogo de sábado, com Portugal, da segunda jornada do grupo F do Euro2020 de futebol.

"Seria um erro pensar apenas em Cristiano Ronaldo. Portugal tem outros jogadores perigosos no ataque e outros que podem trazer perigo vindos de trás, como o Raphael Guerreiro", alertou o central alemão, antecipando o encontro com início às 17:00 (hora de Lisboa), na Allianz Arena, em Munique.

O central, que chegou a ser colega de Raphael Guerreiro em Dortmund, antes de se transferir para o Borussia Moenchengladbach, disse ainda conhecer bem Cristiano Ronaldo, por já ter defrontado o avançado português.

"Conheço bem, não é segredo para ninguém que é um dos melhores avançados do mundo e temos de estar muito atentos", sublinhou, lembrando também o último jogo diante de Portugal, que a Alemanha venceu por 4-0, no Mundial de 2014.

Na ocasião, o central tinha apenas 20 anos e assistiu ao jogo como suplente não utilizado.

"Era o meu primeiro jogo no meu primeiro grande torneio e a vitória foi muito importante, mas já foi há muito tempo", lembrou Ginter, assinalando que seria positivo manter as estatísticas favoráveis.

Para o jogo de sábado, o defesa alemão disse também que é indiferente jogar numa linha de três defesas, como aconteceu diante da França, ou quatro, numa estratégia que até pode ser flexível dentro de um mesmo jogo.

"O importante é sabermos que podemos jogar nos dois sistemas, mas não é muito importante, às vezes até há flexibilidade dentro de um mesmo jogo", assinalou.

O grupo F é liderado por Portugal e França, com os mesmos pontos, depois de na estreia no Euro2020 terem vencido a Hungria (3-0) e a Alemanha (1-0), respetivamente, colocando a pressão dos jogos de sábado nas equipas vencidas.

Portugal, que defende na competição o título europeu conquistado em 2016, defronta a Alemanha em Munique, enquanto a campeã mundial França joga diante da Hungria, em Budapeste, a partir das 14:00 (hora de Lisboa).