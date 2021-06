Madeira hoje no centro das atenções noticiosas

A Madeira está hoje no centro das comemorações do Dia Portugal, com o Presidente da República a discursar no Funchal, no segundo ano consecutivo do 10 de Junho celebrado em contexto de pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa profere o seu discurso do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas durante uma cerimónia militar que terá lugar na Praça da Autonomia e na Avenida do Mar, no Funchal, a partir das 11:00, que inclui uma homenagem aos mortos.

O Presidente da República vai ainda atribuir as insígnias de membro honorário da Ordem Militar de Cristo ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e aos estados-maiores de cada um dos três ramos, Armada, Exército e Força Aérea.

Nesta cerimónia, discursará também a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o chefe de Estado escolheu para presidir à comissão organizadora destas comemorações, simbolicamente, tendo em conta a atual conjuntura sanitária.

Em 2020, face à evolução da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do Dia de Portugal que estavam previstas para a Madeira e África do Sul, e optou por assinalar a data com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que as celebrações do Dia de Portugal deste ano iriam decorrer na Região Autónoma da Madeira, onde chegou na segunda-feira à noite, com um programa intenso, que termina hoje com a cerimónia do 10 de Junho - a primeira do seu segundo mandato de cinco anos, iniciado em 09 de março passado.

Selecção nacional em foco

Neste dia feriado, a seleção portuguesa de futebol parte para Budapeste, onde começa, em 15 de junho, a defender o título de campeã europeia.

Um dia depois da vitória sobre Israel (4-0), no derradeiro teste para o Euro2020, a "equipa das quinas" fará um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 10:00.

Os convocados de Fernando Santos vão partir para Budapeste às 15:00, devendo chegar à capital da Hungria às 19:50 locais (menos uma hora em Portugal continental).

Portugal estreia-se no Euro2020 frente à Hungria, em Budapeste, na terça-feira, 15 de junho.