Danilo Pereira salientou, no final do jogo, em declarações à 'flash interview' da SIC, que depois do primeiro golo foi tudo mais fácil.

"Precisávamos de chegar ao golo. Depois, foi tudo muito mais fácil, conseguimos fazer jogadas muito bonitas como o terceiro golo. Tinha de ser muito por fora para acabar por dentro. Foi o que tentámos fazer e conseguimos. Foi tarde, mas deu para ganhar o jogo". Danilo Pereira, jogador da Selecção Nacional