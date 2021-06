JPP acusa Albuquerque de esconder termos de acordo com Sociedade de Operações Portuárias

O Juntos pelo Povo (JPP), em conferência de imprensa realizada, este sábado (11 de Junho), em Santa Cruz, recordou a promessa feita pelo presidente do Governo Regional relativamente ao acordo concretizado com a OPM - Sociedade de Operações Portuárias.

"Miguel Albuquerque referiu na Assembleia Legislativa Regional, em Julho de 2020, que iria divulgar os termos do acordo", aponta Élvio Sousa, acrescentado que quase um ano depois o líder do executivo madeirense ainda não cumpriu com a palavra dada.

Em causa estava um contencioso entre o executivo a referida sociedade relativa à questão do transporte de mercadorias, nomeadamente no Caniçal e no Porto Santo, explica, acusando Albuquerque de estar a "esconder os termos desse acordo".

O JPP vai, por isso, requerer ao presidente a divulgação das ditas informações, adiantou o líder parlamentar do JPP.