CDS lamenta 'chumbo' de proposta de recuperação do património de Câmara de Lobos

O vereador do CDS-PP em Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, lamenta que a proposta, de sua autoria, que que visava proceder à inventariação, classificação e recuperação do património histórico e edificado no concelho, tenha sido chumbada em sede de reunião de Câmara.

"Infelizmente esta proposta não foi aceite pela maioria PSD, nem pelo vereador independente, mas eleito nas listas do Partido Socialista", refere Amílcar Figueira em nota remetida à imprensa.

"De acordo com o presidente da autarquia, o voto contra justifica-se pelo facto de algumas juntas de freguesia já estarem com candidaturas apresentadas para a recuperação do património de interesse municipal, entre eles, funcionários, lavadouros e miradouros", disse.

O vereador centrista relembra que, em Setembro de 2018, o CDS-PP já levou a discussão uma proposta semelhante à Assembleia Municipal, que também foi chumbada pela maioria.

"Passados mais de dois anos, verificamos que ainda há muito por fazer", reforça, rebatendo assim o argumento do presidente da autarquia.

Amílcar Figueira adianta ainda que o CDS irá acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos projectos enunciados pelo presidente da Câmara.