Ribeira Brava acolhe Master Athletics 2021 - International Meeting

Este fim-de-semana, nos dias 19 e 20 de Junho, realiza-se na pista de atletismo do Centro Desportivo da Madeira o Master Athletics 2021 - International Meeting, sob a organização da Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal.

O vereador com o pelouro do desporto refere que a Câmara da Ribeira Brava continua a apoiar o desporto. Rafael Sousa diz que esta prova internacional vem engrandecer o concelho que volta a receber um evento internacional importante, com atletas de várias nacionalidades, sendo um orgulho para a Ribeira Brava.

Ricardo Nascimento não tem dúvidas de que o concelho reúne condições únicas para acolher grandes provas desportivas. O autarca mostra-se disponível para acolher e apoiar provas de várias modalidades que coloquem a Ribeira Brava no mapa do desporto.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava apresenta amanhã o evento desportivo internacional. A sessão está marcada para as 15 horas, no Salão Nobre, com a presença da Associação de Atletismo da Madeira e da Direcção Regional do Desporto.