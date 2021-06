SANAS "tem sido fulcral para garantir a segurança todos" no mar

Depois de enaltecer as parcerias entre entidades e de vincar a "importância das Forças Armadas na Madeira", desde a Marinha ao Exército, passando pela Força Aérea, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, teceu rasgado elogio ao Sanas, por reconhecer que a associação madeirense de socorro marítimo "tem sido fulcral para garantir a segurança de todos (no mar)".

A intervenção do Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, ocorreu antes da apresentação de projectos e iniciativas de I&D – unidades de investigação e desenvolvimento - e empresariais ligadas aos Oceanos. A cerimónia termina com a intervenção do Presidente da República.